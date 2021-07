Quem é YosStop, a youtuber mexicana presa acusada de pornografia infantil

Há 44 minutos

Yoseline Hoffman tem dois canais no YouTube com 14 milhões de assinantes

Hoffman terá de prestar depoimento "pela possível prática do crime de pornografia, com agravo contra um menor", afirma a promotoria em seu site.

O que se sabe sobre a denúncia?

No vídeo do estupro, a jovem (que tinha 16 anos na época) aparece bêbada enquanto quatro homens colocam uma garrafa de champanhe em sua vagina, segundo a agência de notícias EFE.

As imagens que circularam na internet chegaram a Hoffman, que por sua vez dedicou um vídeo em seu canal no YouTube para falar sobre o caso. A youtuber fez críticas ao comportamento da menor estuprada, chamando-a de "puta".

No vídeo no seu canal, a influenciadora confirma que recebeu a gravação com a agressão sexual à adolescente, que a reproduziu e que a guardou no seu celular.