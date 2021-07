Olimpíadas de Tóquio 2021: veto a touca de natação afro é 'de partir o coração' para nadadores negros

As toucas Soul são inadequadas porque não seguem 'a forma natural da cabeça', de acordo com a Fina, o órgão internacional de natação

Jovens nadadores negros estão "desapontados e com o coração partido" com a decisão de banir das Olimpíadas de Tóquio de 2021 uma touca de natação feita especialmente para seus cabelos.

A empresa que fabrica as toucas Soul afirma que a Federação Internacional de Natação (Fina) rejeitou um pedido para que seus produtos fossem certificados para uso em competições.

De acordo com a companhia, a Fina disse que as toucas são inadequadas porque não seguem "a forma natural da cabeça".

Uma jovem nadadora disse que ficou "de coração partido, mas não surpresa" com a decisão. Kejai Terrelonge, de 17 anos, disse à Radio 1 Newsbeat que cuidar dos cabelos é uma das muitas barreiras que ela enfrenta como nadadora negra.

"Usava as toucas menores que todo mundo usa — cabia na minha cabeça, mas como eu colocava óleo [protetor] no meu cabelo, quando estava nadando, ela simplesmente escorregava, e meu cabelo ficava molhado", disse Kejai.

'Mal-entendido e ignorância'

A mãe de Kejai, Keisha Omojowo-Howe, diz que as toucas Soul são "incríveis para nossos cabelos". Ela teme que a decisão de Fina possa "interromper o efeito cascata" de crianças negras como Kejai sendo inspiradas por nadadoras como Alice Dearing, que será a primeira mulher negra a representar a Grã-Bretanha em um evento olímpico de natação.

Alice, de 24 anos, não compartilhou sua opinião sobre a decisão de Fina, mas, em 2019, ela disse à BBC que entendia por que as meninas negras paravam de nadar por causa do cabelo.

O técnico de natação Tony Cronin, de 22 anos, diz que está "desapontado" com as palavras da Fina sobre as toucas Soul de que elas não seguem "a forma natural da cabeça". "Isso mostra um mal-entendido e ignorância", afirma ele.