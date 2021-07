Lei na Noruega obriga influenciadores admitir retoque de fotos

Há 1 hora

Barrigas chapadas, lábios carnudos, pele lisa feito pêssego... Quando olhamos as fotos publicadas nas redes sociais, é difícil saber às vezes o que é real ou que partes foram editadas.

Mas será que um aviso indicando que as publicações possuem filtros ou passaram por alguma modificação ajudaria a melhorar a autoestima dos usuários?

As regras afetarão qualquer postagem paga em plataformas de mídia social, como parte de um esforço para "reduzir a pressão nos mais jovens sobre a aparência de seus corpos".

Por ora, não existem discussões e projetos de lei sobre a questão da edição de imagens nas redes sociais no Brasil.

'Precisamos de uma lei como essa'

Madeleine Pedersen, de 26 anos, é uma influenciadora norueguesa no Instagram.

Pedersen disse ao programa Radio 1 Newsbeat, da BBC, que é hora de as regras mudarem e que ela espera que a lei impeça os jovens de serem comparados a imagens que não refletem a realidade.

"Há muitas pessoas que se sentem inseguras com o próprio corpo ou o rosto. Eu mesma já lutei com problemas corporais devido ao Instagram no passado", admite.