Cabelos brancos por estresse podem ser revertidos, indica estudo

Há 40 minutos

"Há décadas tentamos entender a influência do estresse no processo de aparecimento dos cabelos grisalhos, e este é o primeiro estudo que mostra uma ligação clara entre estresse psicológico e cabelos brancos", explica Martin Picard, professor em Medicina Comportamental do Colégio de Médicos e Cirurgiões Vagelos, da Universidade de Columbia, e coautor do estudo.