Como os pandas gigantes escaparam da lista de animais ameaçados de extinção

Há 27 minutos

Os pandas gigantes não são mais classificados como animais ameaçados de extinção, mas ainda são considerados vulneráveis, anunciaram as autoridades chinesas.

A recente atualização da classificação "reflete a melhoria das condições de vida e os esforços da China em manter seus habitats integrados", afirmou em entrevista coletiva Cui Shuhong, chefe do Ministério de Ecologia e Meio Ambiente e do Departamento de Conservação da Natureza e Ecologia.

Na época, no entanto, as autoridades chinesas contestaram a decisão, dizendo que poderia induzir as pessoas a acreditar que os esforços de conservação poderiam ser relaxados.