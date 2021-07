O que come um campeão olímpico de maratona?

E as respostas foram surpreendentes: a dieta dos atletas é muito mais simples do que pode sugerir o senso comum. Tanto Brigid quanto Eliud disseram beber muito chá, algo comum entre os corredores quenianos, e consumir com frequência o ugali, um alimento básico da culinária da África Oriental, feito com farinha de milho e preparado como mingau.