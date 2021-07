A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Variante Delta: tosse e perda de olfato já não são mais tão comuns

Há 39 minutos

A variante Delta do coronavírus é um dos principais motivos do agravamento recente da pandemia de covid em países onde a vacinação vem avançando.

A OMS acredita que essa variante — que é muito mais transmissível do que outras mutações do coronavírus já identificadas — tem potencial para se tornar a dominante no mundo nos próximos meses.