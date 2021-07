Tóquio 2020: Confira a programação dos Jogos Olímpicos

Há 19 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, A competição começa em 21 de julho

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 terão 33 esportes e 339 eventos de medalha realizados em 42 locais em todo o Japão.

Tudo começa na quarta-feira, 21 de julho, com partidas da primeira fase nas competições de futebol feminino e softball.

A cerimônia de abertura dos 33º Jogos de verão acontece no Estádio Olímpico na sexta-feira, 23 de julho, e as primeiras medalhas serão conquistadas no dia seguinte.

A competição acaba em 8 de agosto, um domingo, com a cerimônia de encerramento.

Como o Brasil chega aos Jogos?

O Time Brasil terá menos atletas do que na Rio 2016, quando houve 465 brasileiros competindo em casa. Mas a delegação que vai ao Japão é a maior já enviada pelo Brasil ao exterior: 301 atletas. Em Londres 2012, 257 atletas brasileiros haviam competido.

Em Tóquio, o Brasil contará com a participação de 31 medalhistas olímpicos, sendo 18 campeões: Arthur Zanetti, da ginástica artística; Thiago Braz, do atletismo; Rodrigo Pessoa, do hipismo; Kahena Kunze, Martine Grael e Robert Scheidt, da vela; Bruninho, Douglas Souza, Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges, Maurício Souza, Natália, Tandara e Wallace, do vôlei; e Alison e Bruno Schmidt, do vôlei de praia.

Quantas medalhas de ouro serão ganhas?

São 339 eventos de medalhas — com 34 ouros sendo conquistados no penúltimo dia, o maior número de qualquer dia durante os Jogos;

A primeira medalha de ouro será conquistada na competição de rifle de ar 10m feminino no sábado, 24 de julho;

A última medalha de ouro será concedida aos vencedores da final do polo aquático masculino no domingo, 8 de agosto;

O 'Supersábado' em 31 de julho tem 21 eventos de medalhas enquanto 'Domingo de Ouro', no dia seguinte, tem 25.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, 34 ouros sendo conquistados no penúltimo dia, o maior número de qualquer dia durante os Jogos

Quais são os novos esportes?

Beiseball/Softball

Karatê

Skate

Escalada

Surfe

O beisebol e o softball foram disputados pela última vez nas Olimpíadas em 2008, mas os outros quatro esportes estão fazendo suas estreias.

Existem também duas novas disciplinas em esportes atuais — basquete 3x3 e BMX livre — e novos eventos de equipes mistas em atletismo, arco e flecha, judô, tiro, natação, tênis de mesa e triatlo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Surfe faz sua estreia nos Jogos

Quando são as finais dos 100m?

A final dos 100m femininos acontece às 9:50 da manhã no sábado, 31 de julho, com os 100m masculinos sendo disputados no mesmo horário no dia seguinte.

Calendário e locais da competição

Eventos estão sujeitos a alterações. Alguns esportes têm dias de descanso não listados abaixo.