Quem é o jovem que vai ao espaço com Jeff Bezos

Há 29 minutos

Crédito, Blue Origin Legenda da foto, Pai de Oliver pagou por assento e decidiu dar lugar ao filho no primeiro voo da Blue Origin

Oliver Daemen, de 18 anos, deve se tornar a pessoa mais jovem a voar para o espaço ao se juntar a Jeff Bezos na primeira viagem espacial com humanos da Blue Origin, empresa pertencente ao bilionário.

O jovem voará no lugar do vencedor anônimo de um leilão que pagou US$ 28 milhões (cerca de R$ 143 milhões) pela viagem de 20 de julho, mas que não poderá ir desta vez devido a "conflitos de agenda" e embarcará em outra ocasião, segundo a Blue Origin.

Oliver é filho do diretor da consultoria financeira Somerset Capital Partners, Joes Daemen. Este empresário havia garantido um assento para um segundo voo, mas foi transferido para o primeiro quando o vencedor do leilão desistiu, de acordo com a Blue Origin.

Ele então optou por dar o lugar ao filho, que se formou no ensino médio em 2020 e está prestes a começar a estudar Física na Universidade de Utrecht, na Holanda.

O jovem, que também treina para ser piloto, se juntará a Wally Funk, de 82 anos, que se tornará por sua vez a pessoa mais velha a ir para o espaço. Bezos e o irmão Mark formarão o resto da tripulação do foguete New Shepard.

Crédito, EPA Legenda da foto, Bezos fundou a Blue Origin em 2000

O vencedor do leilão permanece anônimo, e a natureza dos "conflitos" que levaram à sua desistência não foi divulgada. A Blue Origin não informou quanto custou a passagem de Daeman.

A empresa divulgou que a viagem espacial vai realizar um sonho de vida de Oliver, "que é fascinado pelo espaço, pela Lua e pelos foguetes desde os 4 anos".

O plano é que a tripulação seja lançada a mais de 100 km acima da superfície da Terra, permitindo que os passageiros experimentem a microgravidade. A cápsula retornará à Terra usando paraquedas após cerca de dez minutos de viagem.

Fundador da Amazon, Jeff Bezos é uma das pessoas mais ricas do mundo e criou a Blue Origin, para empreendimentos espaciais, em 2000.

O bilionário anunciou no mês passado que ele e seu irmão embarcariam no voo espacial, posterior às aventuras especiais de um outro bilionário — Richard Branson alcançou com sucesso a borda do espaço com seu foguete Virgin Galactic na semana passada.