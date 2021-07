WhatsApp: como é a nova função que permitirá que usuários do app mandem mensagens sem o celular

Há 1 hora

O WhatsApp está testando um novo recurso que permitirá, pela primeira vez, que as pessoas enviem mensagens sem precisar usar o celular.

Atualmente, o WhatsApp está vinculado ao telefone do usuário. Seus aplicativos de desktop e web precisam que o dispositivo esteja conectado para receber mensagens.

Mas o novo recurso permitirá que os usuários enviem e recebam mensagens "mesmo que a bateria do telefone acabe", segundo informou a empresa.

WhatsApp é usado por duas bilhões de pessoas no mundo todo, segundo a empresa

Fim do Talvez também te interesse

A criptografia ponta a ponta - ponto-chave de "propaganda" do WhatsApp - ainda funcionará com este novo sistema, disse a empresa.

O recurso é há muito tempo reivindicado por usuários do WhatsApp, utilizado por cerca de dois bilhões de pessoas no mundo todo, segundo a empresa.

'Repensar' o design de software do WhatsApp

Em uma postagem de blog anunciando a mudança, os engenheiros do Facebook disseram que o design do software do WhatsApp precisava ser "repensado" para acomodá-la.