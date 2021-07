Time de handebol da Noruega é multado em R$ 9,2 mil por não usar biquíni

O informe ainda acrescentou que a Noruega jogou usando trajes que "não estão de acordo com os regulamentos de uniformes de atletas definidos nas regras do jogo de handebol de praia da IHF (Federação Internacional de Handebol)".

"Nós, da NHF, damos suporte e apoiamos vocês. Juntos, continuaremos lutando para mudar as regras das vestimentas, para que as jogadoras possam jogar com as roupas com as quais se sentem confortáveis."