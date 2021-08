Como o mundo pode se preparar para a próxima pandemia

Há 1 hora

Há quem pense que já cumpriu sua cota de pandemia nesta vida com a covid-19. E eu gostaria que fosse assim.

No entanto, as pessoas mais velhas se lembram de algumas epidemias, e até mesmo de pandemias, de gripe.

Por exemplo, as de 1957-1958, 1968-1969, 1977-1978, 1997, 2003 e 2009 (porque, no caso da de 1918, restam pouquíssimas pessoas que eram nascidas na época e ainda se lembram).

Você se lembra da pólio, ainda presente em alguns países do mundo?

Um dia a menos

A data foi celebrada — pela primeira vez! — no dia 27 de dezembro de 2020.

Mas aqueles que no início denunciaram que seria uma catástrofe, fizeram isso apenas com base na intuição ou especulação.

O que significa 7-1-7

Recentemente, foi publicado um artigo que nos lembra que a rapidez com que um sistema detecta e responde efetivamente a uma ameaça é a medida ideal de desempenho.

Isso significa que cada surto suspeito pode ser identificado dentro de 7 dias após seu início, as autoridades de saúde pública são informadas do início da investigação e dos esforços de resposta em 1 dia, e respondem de maneira efetiva dentro dos 7 dias seguintes.

- Laboratórios equipados com a capacidade de diagnosticar patógenos emergentes;

- Sistemas de informação que conectem em tempo real clínicas e laboratórios com a rede de saúde pública.

Sem falar que será igualmente necessária uma comunicação eficaz com a comunidade e sua participação e colaboração nas medidas a serem adotadas.

Avaliação e preparação

Esta não é, obviamente, a única abordagem possível para um assunto que é, quase por definição, complexo e com muitos desdobramentos.

Prova disso são as duas cartas publicadas por um grupo de cientistas de saúde espanhóis na revista científica The Lancet, nas quais reclamam da avaliação da resposta espanhola à pandemia do novo coronavírus.