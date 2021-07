A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Gorila criado em zoológico conhece a vida na natureza após 13 anos

Há 17 minutos

O “doce gigante” de 190 kg foi levado para uma reserva natural na República do Congo após passar toda a vida a 9 mil km dali, em um zoológico no Reino Unido.

Joshi vai contar com a ajuda de dois gorilas mais jovens, já nascidos no meio selvagem, que vão servir como exemplo para o novo habitante aprender a se alimentar sozinho e a interagir com outros gorilas.