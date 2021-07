Olímpíada de Tóquio 2020: confira as disputas do Brasil

Seleção feminina de futebol fez 5 a 0 na China no primeiro dia dos Jogos Olímpicos no Japão

Apesar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontecer na sexta-feira (23/7) às 8h (horário de Brasília), a competição já começou. E o Brasil estreou bem, com uma goleada da seleção feminina de 5 a 0 na China na quarta (21/7).

As jogadoras buscam um ouro olímpico inédito para o futebol feminino brasileiro, assim como outras equipes e atletas enviados ao país. Na Olimpíada do Rio, em 2016, o Brasil conquistou 19 medalhas: sete ouros, seis pratas e seis bronzes, e teve sua maior delegação, com 465 brasileiros. Neste ano, embora o número de atletas competindo seja menor (301), a delegação ainda é a maior já enviada ao exterior.