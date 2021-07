Olimpíada de Tóquio 2020: as imagens da abertura dos Jogos

Crédito, EPA Legenda da foto, Os porta-bandeiras do Brasil Bruno Mossa Rezende e Ketleyn Quadros lideraram a delegação durante o desfile

Com um ano de atraso, causado pela pandemia global de coronavírus, finalmente Tóquio realiza nesta sexta-feira (23/7) a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

E a cerimônia é bastante incomum, sem público nas arquibancadas. Os principais espectadores presentes são dignitários estrangeiros (como Emmanuel Macron, presidente da França, país sede dos próximos Jogos, em 2024) e o imperador japonês, Naruhito.

Bruno Mossa Rezende, o Bruninho do vôlei, e Ketleyn Quadros, do judô, foram os porta-bandeiras da delegação brasileira.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Una coreografía hecha con hilos rojos sirvió para resaltar el deporte.

A cerimônia de abertura acontece no Estádio Olímpico de Tóquio, palco principal dos jogos de 1964 e reformado para a ocasião com a orientação do arquiteto Kengo Kuma.

Música e bandeiras

A cerimónia começou com uma homenagem aos atletas que se esforçaram para chegar a Tóquio 2020, com o lema "Unidos pela emoção".

Vários atletas japoneses representaram esse esforço com uma coreografia no meio do Estádio Olímpico de Tóquio.

Uma bela dança feita com fios vermelhos, que simbolizam a torção dos músculos dos atletas preencheu o campo do estádio.

Depois disso, o imperador Naruhito e o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, foram apresentados. Em seguida surgiu a bandeira do Japão, que foi hasteada enquanto a famosa cantora japonesa Misia cantava o hino nacional.

A cerimônia continuou com uma homenagem aos milhões que morreram da pandemia de covid-19.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Camarões foi uma das delegações mais marcantes durante o desfile de delegações

História do Japão

A longa história do Japão também esteve presente na abertura e uma série de danças e sapateados mostraram como o país anfitrião se formou e passou a ter a riqueza cultural que o caracteriza.

Em seguida se formaram os cinco anéis olímpicos no meio da quadra do estádio, com fogos de artifício no céu de Tóquio.

Uma homenagem especial foi feita ao economista Muhammad Yunus, Prêmio Nobel de Economia.

Um dos momentos mais emocionantes foi a entrada das delegações, começando com a Grécia, país criador dos Jogos, e terminando com o Japão, o anfitrião.

A enviada especial da BBC News Mundo, Tamara Gil, relatou que houve protestos contra a realização dos Jogos Olímpicos no lado de fora do estádio. Atualmente Tóquio e várias cidades japonesas estão em estado de emergência devido ao covid-19.

Com a cerimônia ainda em andamento, confira abaixo algumas das imagens mais marcantes até agora.

Crédito, Ezra Shaw Legenda da foto, A cerimônia começou com uma bela coreografia onde predominou a cor vermelha

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma das partes da cerimônia de abertura

Crédito, Richard Heathcote Legenda da foto, A cantora Misia canta o hino nacional do Japão.

Crédito, Clive Brunskill Legenda da foto, Vários atletas japoneses participaram da primeira parte da cerimônia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Fora do estádio houve protestos contra a realização dos Jogos em meio à pandemia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma imagem rara para abertura de uma Olimpíada: as arquibancadas vazias

Crédito, Reuters Legenda da foto, Fogos de artifício marcaram a cerimônia

Crédito, Reuters Legenda da foto, Malia Paseka e PitaTaufatofua foram porta-bandeiras de Tonga