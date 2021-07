Olimpíada Tóquio 2020: Ahmed Hafnaoui, o jovem nadador desconhecido que surpreendeu o mundo ao ganhar o ouro

Há 28 minutos

Hafnaoui pode ganhar outro ouro com sua participação na prova de estilo livre de 800 metros. As eliminatórias começam na terça-feira (27).

Análise: Tamara Gil, enviada especial a Tóquio

Os olhos do estádio aquático de Tóquio estavam no americano Kieran Smith, que contava com o apoio de um grupo pequeno, mas bem animado nas arquibancadas, e no australiano Jack MacLoughlin.