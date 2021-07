A disputa legal por tanque da 2ª Guerra que aposentado guardava no porão

O tanque de guerra Panther foi retirado da propriedade particular do idoso, no norte da Alemanha, em julho de 2015

Advogados e promotores na Alemanha estão tentando dificuldades para definir o que fazer com um idoso aposentado que armazenou um tanque da 2ª Guerra Mundial, uma arma antiaérea e um torpedo no porão de casa.

Os itens foram removidos da residência dele, na cidade de Keikendorf, no norte do país, em julho de 2015, com auxilio do Exército. Promotores e advogados de defesa estão agora negociando possíveis penalidades, incluindo uma multa que pode chegar a 500 mil euros, o equivalente a mais de R$ 3 milhões.