Covid: britânico antivacina morre após foto com respirador para se mostrar arrependido

Há 45 minutos

Matthew Keenan, da cidade de Bradford, permitiu que Leanne Cheyne postasse a imagem dele com máscara de oxigênio, para que servisse de apelo para as pessoas se vacinarem. Cheyne, que é pneumologista, disse que o homem de 34 anos contou a ela que "queria voltar no tempo".

"Matthew concordou com que eu compartilhasse a história dele. 34 anos, treinador de futebol e pai. Cético confesso da vacina até pegar covid, ele queria poder voltar no tempo. Nossos pacientes mais graves não tomaram a vacina e têm menos de 40 anos. Matthew está lutando pela vida... Salvem as suas", publicou Cheyne no Twitter, no dia 11 de julho, junto com a foto do paciente.