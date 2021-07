Olimpíada Tóquio 2021: o adolescente que treinou em piscina de lona no quintal e ganhou ouro nos Jogos

Para treinar, Richards passou horas e horas nadando na piscina de lona que fica no quintal da casa da família

Não faz nem 18 meses que, preocupado com seu treinamento para a Olimpíada de Tóquio, em plena quarentena por causa do coronavírus, o nadador britânico Matthew Richards decidiu comprar uma piscina de lona para treinar no quintal de casa.