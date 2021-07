'É chocante termos que pagar para não usar biquíni'

Há 6 minutos

Dos problemas por se recusarem a usar biquíni ao apoio de uma das cantoras mais famosas e premiadas do mundo: assim foi a última semana, totalmente incomum, da seleção feminina de handebol de praia da Noruega.

A equipe havia decidido usar shorts no Campeonato Europeu de Handebol de Praia, o que lhes custou uma multa de US$ 1.764 (R$ 9 mil ) imposta pela Federação Europeia de Handebol (EHF, na sigla em inglês).

Em meio a essa confusão, a jogadora de 24 anos e as suas companheiras de equipe foram surpreendidas por uma atitude inesperada de Pink.

Em seu perfil no Twitter, a artista manifestou apoio à equipe e se ofereceu para pagar a multa.

Fim do Talvez também te interesse

'Uniforme inapropriado'

Embora a equipe não tenha se surpreendido com a multa, porque foi informada que isso aconteceria, a goleira norueguesa classificou a punição como "inacreditável". "É estúpido, temos que lutar contra isso", disse.

Pink não precisará pagar a multa, porque a Federação de Handebol da Noruega (NHF, por suas siglas em inglês) disse que arcará com isso.

"Você não precisa pagar, mas pode nos dar alguns ingressos para que possamos nos encontrar em um dos seus shows com os nosso shorts", brincou a goleira.

Apoio

A federação norueguesa prometeu continuar apoiando suas atletas. "Juntos, continuaremos tentando que mudem as regras das vestimentas, assim as jogadoras poderão usar o uniforme com o qual se sintam mais confortáveis".