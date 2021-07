Viúva Negra: por que atriz Scarlett Johansson está processando a Disney

Há 51 minutos

O filme com a heroína, lançado neste mês, bateu recorde de bilheteria durante a pandemia de covid-19, arrecadando US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão) no primeiro fim de semana ao todo. Mas depois as receitas de bilheteria caíram drasticamente, e Johansson argumenta que foi privada de ganhos potenciais.

No primeiro fim de semana, Viúva Negra arrecadou cerca de US$ 80 milhões com a venda de ingressos na América do Norte e US$ 78 milhões internacionalmente, além de pelo menos US$ 60 milhões por meio da plataforma de streaming Disney+ (os assinantes do serviço precisam pagar um valor extra, caso queiram ver esse filme).