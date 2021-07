Olimpíada de Tóquio 2021: as maiores surpresas da 1ª semana

Há 31 minutos

Último na classificação, o primeiro na final

"Fiquei surpreso por ter sido finalista e agora estou surpreso com o ouro", disse Hafnaoui, que chegou à Olimpíada com o 15º melhor tempo entre os competidores.

Os irmãos de ouro

Medalhistas aos 13 anos

A doutora em Matemática que deixou todos para trás

Kiesenhofer, no entanto, permaneceu à frente e, sem as atualizações de rádio dos chefes de equipe (comuns nas corridas de ciclismo profissionais, mas proibidas nas Olimpíadas), as rivais a perderam de vista.

Um poderoso protesto

As autoridades decidiram relaxar as restrições, mas isso ainda deixou muitos concorrentes insatisfeitos, embora um tenha encontrado uma maneira inteligente de contornar isso.

No final da rotina de solo, durante as eliminatórias de ginástica feminina do domingo, Luciana Alvarado se ajoelhou, no chão e levantou seu punho, em uma homenagem clara ao movimento antirracista Black Lives Matter.