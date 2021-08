Como a covid-19 pode afetar também a linguagem dos doentes recuperados

Há 28 minutos

No âmbito neurológico, por exemplo, pacientes com covid-19 apresentam um conjunto de sinais e sintomas muito complexos.

E dado que a doença pode causar lesões em várias áreas do sistema nervoso, também é capaz de afetar diferentes funções.

Além disso, a covid-19 pode levar a um aumento dos fatores de coagulação do sangue no corpo (hipercoagulação). Isso dá origem a coágulos que podem causar danos cerebrais, como os observados em um derrame.

Fim do Talvez também te interesse

As consequências negativas não param por aí. Às vezes, as pessoas que sobrevivem à infecção apresentam uma série de sequelas relacionadas a funções vitais, como a respiração.

Por tudo isso, os fonoaudiólogos devem, por um lado, saber como essa infecção afeta as diferentes áreas em que atuam como profissionais.

Transtornos cognitivos subdiagnosticados

Esse subdiagnóstico é especialmente observado em pacientes mais velhos ou com comorbidade prévia associada a declínio cognitivo, doenças neurodegenerativas ou respiratórias.

Fonoaudiólogos na recuperação da covid-19

Os resultados de diferentes estudos sobre as lesões causadas por covid-19 permitem afirmar que muitas pessoas que tiveram a doença apresentam comprometimentos linguísticos de base cognitiva.

São semelhantes aos que se manifestam em pacientes com diferentes tipos de afasias causadas por derrames ou traumatismos cranianos.

As sequelas da covid-19 tratadas pelo fonoaudiólogo também podem incluir distúrbios como disfagia (dificuldade de engolir devido a alterações motoras que dificultam o trabalho coordenado da musculatura oral e da laringe) e disartria (alterações ao planejar e coordenar os movimentos da fala).

Um número de pacientes sem precedentes na história

O vírus causador da covid-19 afeta diversos órgãos e sistemas do corpo

Por ser uma doença altamente infecciosa de origem viral com repercussões frequentes no sistema nervoso, a covid-19 apresenta o enorme desafio de atender uma série de sobreviventes com distúrbios cognitivos, neuropsiquiátricos, de linguagem e comunicação sem precedentes na história.