Olimpíada de Tóquio 2021: as 'armas' do italiano Lamont Marcell Jacobs, ouro nos 100m rasos

Há 1 hora

Poucos minutos após a corrida, ele desabafou sobre suas batalhas mentais, sua vida familiar conturbada e sobre como na noite anterior ele sonhava ganhar ouro enquanto jogava Playstation com seu amigo — que também acabou se tornando campeão olímpico no mesmo dia.

Prevendo o futuro

Quando Jacobs cruzou a linha e correu para os braços do compatriota italiano Gianmarco Tamberi, que minutos antes havia ganhado o ouro no salto em altura masculino, ninguém sabia que na véspera das provas eles haviam tido a ideia de que ambos ganhariam o ouro.

"Ontem à noite, joguei PlayStation com Gianmarco no meu quarto e dissemos, 'pode imaginar se nós...'", disse o velocista.

Mentalmente forte

Jacobs disse que o aspecto mental do esporte era um obstáculo para ele no passado. Ele atribui sua vitória em parte às pessoas que uniu ao seu redor e que o ajudaram a melhorar sua performance.

Divisão familiar

Eles moravam em El Paso, Texas, na época, mas o pai de Jacobs logo foi enviado para a Coreia do Sul, e Viviana voltou para a Itália com Jacobs, onde o criou sozinha.

Jacobs atribui sua vitória em parte à construção dos laços com seu pai, com quem ele falou pela primeira vez há um ano.

"E isso me ajudou a chegar aqui [em Tóquio] com uma boa mentalidade", explicou Jacobs. "Eu nunca tinha o visto desde quando era [pequeno]. Quando as pessoas me perguntavam: 'Quem é o seu pai?', eu não sabia. "