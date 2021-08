Matt Damon: ator de Hollywood diz que parou de usar termo homofóbico após levar bronca da filha

Damon disse ao jornal britânico The Sunday Times que ela lhe escreveu "um texto muito longo e lindo sobre como essa palavra é perigosa", depois que ele a usou em uma piada. O ator disse que o termo depreciativo para homens gays "era comumente usado quando eu era criança, com uma aplicação diferente".

Mas a confissão de Damon não lhe deu a repercussão que ele possivelmente esperava. Nas redes sociais, o comediante, ator e escritor americano Travon Free sugeriu que a percepção do ator sobre o uso do termo veio "um pouco tarde demais".

Knox criticou recentemente os cineastas por "lucrarem" com sua condenação por homicídio injusto. Ela passou quase quatro anos em uma prisão na Itália acusada de matar Kercher, sua colega de intercâmbio, com quem vivia num apartamento. Em 2015, ela foi absolvida pela Justiça italiana.

Não é a primeira vez que Damon se envolve em polêmica. Em 2017, no auge do movimento #MeToo, Damon disse a repórteres que o comportamento sexual impróprio precisava ser visto como existindo dentro de um "espectro".

Recentemente, ele se desculpou pelos comentários, admitindo estar "fora da realidade". "Como todo mundo, sou um prisioneiro de minha experiência subjetiva e isso me leva a pontos cegos", disse ele ao jornal americano The New York Times .

Polêmicas

No Reino Unido, uma das controvérsias mais notórias, que se estende desde o fim dos anos 1980, envolve a canção de sucesso Fairytale Of New York, da banda de rock irlandesa The Pogues, a mais tocada no período de Natal.