'Aprendi a ser feliz': como Ana Marcela superou decepções em Olimpíadas para ganhar ouro em Tóquio 2021

Dos troféus mais importantes que existem no seu esporte, a nadadora baiana Ana Marcela Cunha conquistou na terça-feira (3/8) o único que faltava: uma medalha olímpica, e nada menos que um ouro, na maratona aquática.

Agora, a conquista inédita para o Brasil se junta, na carreira da atleta de 29 anos, a um ouro no Pan-Americano de 2019; a cinco medalhas de ouro em campeonatos mundiais (de um total de 11, incluindo também prata e bronze); e a 25 medalhas de ouro no campeonato da Federação Internacional de Natação (Fina) Marathon Swim World Series (no qual ela já acumulou um total de 51 medalhas).