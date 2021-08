Olimpíada de Tóquio 2021: o feito da jamaicana Elaine Thompson-Herah, ouro nos 100m e 200m pela 2ª vez

Há 1 hora

A velocista jamaicana Elaine Thompson-Herah confirmou seu lugar no panteão dos grandes nomes de corridas olímpicas na quarta-feira de Tóquio (04/08).

A jovem de 29 anos, que já havia conquistado o ouro e quebrado o recorde mundial no sprint de 100 metros no sábado, conquistou a segunda medalha de ouro, desta vez no sprint de 200 metros.