Olimpíada de Tóquio 2021: Com prata no skate, Brasil iguala recorde de medalhas em Olimpíadas; veja medalhistas

Há 30 minutos

Na madrugada de quinta-feira (5/8), o Brasil conquistou sua 16ª medalha nos Jogos, com a prata de Pedro Barros no skate park. Além das medalhas já entregues aos atletas, o Brasil já garantiu pelo menos outras três em competições que ainda estão em andamento: ouro ou prata no futebol masculino; ouro ou prata no boxe feminino até 66kg (com Beatriz Ferreira); e ouro ou prata no boxe masculino até 75kg (com Hebert Conceição).