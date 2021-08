Olimpíadas de Tóquio 2021: 'supercalçados' e pistas elásticas estão ajudando a quebrar recordes de atletismo?

Há 1 hora

Porém, com mais da metade das provas de atletismo ainda a serem disputadas em Tóquio, é bem possível que os números de Pequim e Londres sejam superados.

Se mais três marcas forem batidas, estes serão os Jogos com maior quebras de recordes desde Montreal 1976, diz Simon Gleave, chefe de análise esportiva da Nielsen Gracenote.

Fim do Talvez também te interesse

Quais recordes foram batidos?

A americana Sydney McLaughlin quebrou seu próprio recorde ao ganhar os 400 metros com barreira na quarta-feira, 24 horas depois de Karsten Warholm fazer o mesmo ao ganhar os 400 com barreira no masculino.