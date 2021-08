6 palavras que o brasileiro herdou do japonês

Além do sushi: você conhece palavras fora da culinária que vêm do japonês?

Há palavras que usamos no português que, de cara, podemos identificar uma relação direta com a língua japonesa - estão aí o sushi e o karatê para provar isso.

No entanto, nem todas as palavras de origem japonesa que o brasileiro pegou para o seu vocabulário (e os falantes da língua espanhola também) têm uma relação tão clara.

A soja - grão cujo maior produtor mundial é o Brasil - tem origem fora do nosso país. O grão veio da Ásia e a palavra também: tem origem no japonês (shoyu).

2. Tsunami

Uma mulher caminha entre os escombros na cidade japonesa de Minamisanriku, no norte do Japão, após o tsunami de 2011

Nos últimos vinte anos, os tsunamis no Oceano Índico em 2004 e no Japão em 2011 foram catástrofes que deixaram milhares de mortos.

Esse fenômeno pode ocorrer devido a abalos sísmicos no fundo do oceano, erupção vulcânica ou, ainda, deslizamentos.

Embora não seja uma palavra nova, "com o tsunami de 2004 e depois em 2011 observou-se aumento do número de vezes que é usado", disse Rafael Fernández Mata, professor de espanhol na Universidade de Córdoba, Espanha, e autor de diversos estudos sobre uso do japonês no espanhol.