Olimpíada de Tóquio 2021: São Paulo lidera com folga ranking 'estadual' de medalhistas; veja a lista

Crédito, Reuters Legenda da foto, Nascida em Guarulhos, Rebeca Andrade foi a atleta que mais se destacou, com um ouro e uma prata. A ginasta paulista treina no Rio de Janeiro

São Paulo é o Estado do Brasil que mais produziu medalhistas em Tóquio 2021. Dos 20 atletas brasileiros que ganharam medalhas em esportes individuais ou de duplas nos Jogos Olímpicos, oito (40%) são nascidos em São Paulo.

O levantamento é feito apenas com atletas que participaram de disputas individuais e de duplas, e não leva em conta esportes coletivos com grandes equipes, como futebol e vôlei.

A Bahia aparece em segundo lugar no "ranking" estadual, com quatro medalhas e o Rio Grande do Sul vem na sequência, com três. Dois atletas são nascidos no Rio de Janeiro; e Rio Grande do Norte, Maranhão e Santa Catarina tiveram um medalhista cada.

A Bahia supera São Paulo, porém, em ouros — com três campeões olímpicos: o boxeador Hebert Sousa, o canoísta Isaquias Queiroz dos Santos e a nadadora maratonista Ana Marcela Cunha.

Nem todos os atletas treinam nos Estados em que nasceram. Rebeca Andrade, nascida em Guarulhos (SP), e Isaquias Queiroz dos Santos, natural de Ubaitaba (BA), treinam no Flamengo, no Rio de Janeiro. A medalhista de ouro na maratona aquática, Ana Marcela Cunha, treina no clube paulista Unisanta.

É também o caso da natação brasileira. Nenhum atleta nascido em Minas Gerais conquistou medalhas individuais nestas olimpíadas — no entanto três esportistas que treinam no Estado subiram no pódio em Tóquio: os nadadores carioca Bruno Fratus e gaúcho Fernando Scheffer (ambos do Minas Tênis Clube) e a pugilista Bia Ferreira (do Equipe Sergipe, de Juiz de Fora).

Com o sucesso do Brasil em modalidades estreantes nos Jogos — skate e surfe — houve um grande número de atletas sem clube que subiram ao pódio. Cinco medalhistas — os skatistas Rayssa Leal, Kelvin Hoefler e Pedro Barros; o surfista Ítalo Ferreira; e o saltador Thiago Braz — não têm filiação com nenhum clube, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Além do Minas Tênis Clube, outros três clubes tradicionais do Brasil também subiram ao pódio nestes Jogos: o paulista Esporte Clube Pinheiros (com o corredor Alison dos Santos), o gaúcho Sogipa (com Mayra Aguiar e Daniel Cargnin) e o carioca Rio Yacht Clube (com as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze).

Apenas duas atletas medalhistas do Brasil estão ligadas a clubes no exterior: as tenistas Luisa Stefani e Laura Pigossi que pertencem respectivamente ao Saddlebrook Tennis Academy (EUA) e ao Club Tennis Barcino (Espanha).

São Paulo (8):

- Rebeca Andrade - Ouro (salto) e prata (individual geral) na ginástica artística. Clube: Flamengo (RJ)

- Kahena Kunze — Ouro na vela (49er FX). Clube: Rio Yacht Clube (RJ)

- Kelvin Hoefler — Prata no skate (street). Sem clube

- Alison dos Santos — Bronze nos 400m com barreira. Clube: Esporte Clube Pinheiros (SP)

- Thiago Braz — Bronze no salto com vara. Sem clube

- Abner Teixeira — Bronze no boxe até 91kg. Clube: Liga Sorocabana de Boxe

- Luisa Stefani— Bronze no tênis (dupla). Clube: Saddlebrook Tennis Academy (EUA)

- Laura Pigossi — Bronze no tênis (dupla). Clube: Club Tennis Barcino (Espanha)

Bahia (4):

- Ana Marcela Cunha — Ouro na maratona aquática. Clube: Unisanta (SP)

- Beatriz Ferreira — Prata no boxe feminino até 66kg. Clube: Equipe Sergipe (MG)

- Hebert Conceição — Ouro no boxe masculino até 75kg. Clube: Academia Champion (BA)

- Isaquias Queiroz dos Santos — Ouro na canoa individual C1 1.000m. Clube: Flamengo (RJ)

Rio Grande do Sul (3):

- Daniel Cargnin — Bronze no judô até 66kg. Clube: Sogipa (RS)

- Mayra Aguiar — Bronze no judô até 78kg. Clube: Sogipa (RS)

- Fernando Scheffer — Bronze na natação 200m livre. Clube: Minas Tênis Clubes (MG)

Rio de Janeiro (2):

- Martine Grael — Ouro na vela (49er FX). Clube: Rio Yacht Clube (RJ)

- Bruno Fratus — Bronze na natação 50m livre. Clube: Minas Tênis Clubes (MG)

Rio Grande do Norte (1):

- Ítalo Ferreira — Ouro no surfe masculino. Sem clube

Maranhão (1):

- Rayssa Leal — Prata no skate (street). Sem clube

Santa Catarina (1):

- Pedro Barros — Prata no skate (park). Sem clube