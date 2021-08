A pouco conhecida premiação olímpica de quem fica no quase por uma medalha; veja alguns brasileiros na lista

O diploma, em tamanho A3 (29,7cm x 42 cm), também é concedido para os medalhistas, com selos dourado, prateado e bronze para refletir o prêmio ganho. Para os atletas que ficam da quarta à oitava posição, o selo no diploma é verde.

O documento traz os cinco anéis olímpicos, além do nome do atleta e a colocação em que ficou na competição. O diploma é assinado pelos presidentes do COI e do comitê organizador da Olimpíada.