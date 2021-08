A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como e por que a Iugoslávia se desintegrou

Há 16 minutos

A Iugoslávia, o grande Estado dos eslavos do sul, foi um sonho compartilhado por muitas pessoas por décadas. Um país que uniu diversas etnias, religiões e nações na península dos Bálcãs, e que chegou a ser um personagem-chave na política internacional durante a Guerra Fria.

Nessa luta entre vizinhos, ocorreram até genocídios – os direitos humanos foram ignorados em nome do nacionalismo.

Mesmo após 20 anos do fim das guerras, os fantasmas do passado continuam a assombrar as agora ex-repúblicas iugoslavas.