Projeto que retrata desafio de família por educação vence competição Earth Photo 2021

Há 15 minutos

O tríptico de Rosie Hallam, A Right to an Education (O Direito a uma Educação), mostra Selamaw, a primeira pessoa em sua família a permanecer na escola após a educação primária, sua mãe, Meselech, e seu pai, Marco.

'Igualdade de gênero'

Por causa das restrições para conter a disseminação do coronavírus, viagens ao parque nacional eram impossíveis. O fotógrafo, então, recriou essa cena na mesa de sua cozinha com uma paisagem impressa em 3D derivada de dados geográficos do United States Geological Survey (USGS) e uma pequena máquina de fumaça.

A série The Sea Moves Us (O Mar nos move) de Antonio Pérez, em Gana, é composta por retratos de pessoas direta e significativamente afetadas pela erosão costeira no Oeste da África. As fotos ganharam a categoria Climate of Change (Mudança do Clima, um jogo de palavras com o termo "Mudança climática")