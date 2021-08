Por que Google quer cortar salario de funcionários que trabalharem de casa

Há 21 minutos

Google diz que remuneração sempre variou de acordo com local onde funcionários trabalham

Os funcionários do Google nos Estados Unidos que optarem por trabalhar em casa permanentemente podem ter um corte de salário.

A empresa da tecnologia desenvolveu uma calculadora que permite aos funcionários ver os impactos do trabalho remoto no seu pagamento. Alguns funcionários, especialmente aqueles com um trajeto longo até o trabalho, podem ter seu pagamento reduzido mesmo sem se mudar de onde moram.