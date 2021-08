BBC Lê: o novo podcast da BBC News Brasil

Há 1 hora

O BBC Lê foi testado nos últimos meses com sucesso no YouTube. A maior parte dos áudios tem mais de 10 minutos e se baseia em reportagens mais longas sobre os mais variados assuntos.

"A gente vive supostamente em uma era de escassez de tempo, mas é incrível ver como conteúdos tão longos têm tido resultados tão positivos. É difícil disputar atenção com todas as distrações das redes, mas esse formato permite que nosso conteúdo se encontre com o público em outros momentos do dia. Pode ser numa caminhada, lavando louça ou parado em um engarrafamento. É aí que a gente entra trazendo histórias que enriquecem o conhecimento das pessoas sobre o mundo", acrescenta.