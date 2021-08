A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Afeganistão: como está Cabul após a retomada pelo Talebã

Há 5 minutos

Após tomar o controle do Afeganistão, o grupo radical islâmico Talebã afirmou que o país não será usado como base para o terrorismo, e os direitos das mulheres serão respeitados, segundo eles, “dentro dos limites da lei islâmica”.

Aos poucos, a capital do país, Cabul, vai retomando a normalidade. Moradores ainda esperam para ver que tipo de governo vai emergir do novo domínio dos militantes muçulmanos.

As questões do respeito aos direitos humanos e à liberdade política, além das restrições que podem ser impostas a mulheres são as principais preocupações.