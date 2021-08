LGBT no Afeganistão: 'Posso ser morto na hora'

Há 21 minutos

De acordo com a interpretação que o Talebã faz da lei islâmica, a homossexualidade é estritamente proibida e punível com a morte

Antes da ofensiva do Talebã no Afeganistão, a vida de Abdul (seu nome real foi alterado), um homem gay, já era arriscada.

Se ele falasse sua orientação sexual com a pessoa errada, poderia ser preso e julgado sob as leis afegãs.

"Como um gay no Afeganistão, você não pode se assumir, nem mesmo para sua família ou amigos. Se eu contar isso para a minha família, talvez eles me batam, talvez eles me matem."