Ministro da Educação está enganando famílias de crianças com deficiência, diz mãe de autista e ativista pela inclusão escolar

Há 1 hora

Ministro da Educação defende que uma parcela dos alunos com deficiência não tem como conviver com os outros estudantes

Depois de dizer que alunos com deficiência "atrapalham" o aprendizado de outros estudantes, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a falar a favor da criação de turmas e escolas especiais.

Amplamente criticado por sua primeira declaração, feita à TV Brasil em entrevista veiculada no início de agosto, Ribeiro reconheceu desta vez à rádio Jovem Pan que foi infeliz na escolha do termo, mas não recuou na sua posição.

Assim como havia feito durante uma visita ao Recife, no meio deste mês, ele voltou a dizer que uma pequena parcela dos estudantes que têm deficiência grave "não tem condições de conviver" com outras crianças e adolescentes.

Por isso, Ribeiro acredita que o melhor caminho é criar ambientes especiais para os estudantes com deficiência grave. "Os pais destas crianças encontram comigo na rua e me dizem: 'O senhor está certo'", declarou o ministro.

As recorrentes declarações do ministro sobre esse assunto não são por acaso. Ele está saindo em defesa de um decreto do governo federal que incentiva a criação destes espaços. A medida foi muito criticada por especialistas em educação, que a enxergam como um retrocesso nas políticas públicas na área.