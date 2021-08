Morte de Charlie Watts: o dia em que o baterista dos Rolling Stones deu um soco em Mick Jagger

Um dos casos mais falados foi a briga, inclusive com um soco, que o tranquilo Watts teve com o próprio Mick Jagger - que mostra que a relação deles foi marcada por altos e baixos.

"Meu baterista"

O incidente foi descrito em Vida, a autobiografia do guitarrista dos Stones Keith Richards publicada em 2010, e também no livro Under their thumb (Como um Bom Garoto Se Misturou Com os Rolling Stones), escrito por Bill German, editor de um fanzine dos Rolling Stones que acompanhou a banda de perto por quase duas décadas e garantiu entrevistas e material inédito.