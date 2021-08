Banda Nirvana é processado pelo bebê da capa do álbum de 'Nevermind'

Mark Savage

BBC

Há 19 minutos

Crédito, DCG Legenda da foto, Mais de 30 milhões de cópias do álbum 'Nevermind' foram vendidas em todo o mundo

Spencer Elden, o homem que foi fotografado quando bebê para a capa do álbum Nevermind do Nirvana, está processando a banda por suposta exploração sexual.

A capa mostra Elden com quatro meses em uma piscina, tentando agarrar uma nota de um dólar que está pendurada na frente dele em um anzol de pesca.

Agora, com 30 anos, Elden diz que seus pais nunca assinaram um documento autorizando o uso de sua imagem no álbum.

Ele também alega que a imagem de nudez constitui pornografia infantil.

"As imagens expuseram a parte íntima do corpo de Spencer e exibiram lascivamente os genitais de Spencer desde a época em que ele era bebê até os dias atuais", afirmam documentos do processo protocolado na Califórnia.

Fotos não sexualizadas de bebês geralmente não são consideradas pornografia infantil, de acordo com as leis dos Estados Unidos.

No entanto, o advogado de Elden, Robert Y. Lewis, argumenta que a inclusão da nota de um dólar (que foi sobreposta depois que a fotografia foi tirada) faz com que o menor pareça "um profissional do sexo".

O processo também alega que o Nirvana prometeu cobrir os órgãos genitais de Elden com um adesivo, mas que o acordo não foi cumprido.

Elden afirma que sua "verdadeira identidade e nome estão para sempre ligados à exploração sexual comercial que sofreu quando menor, que foi distribuída e vendida em todo o mundo desde que ele era um bebê até os dias de hoje".

Ele diz que "sofreu e continuará a sofrer danos ao longo da vida", como resultado da capa do álbum, incluindo "estresse emocional extremo e permanente", assim como "interferência em seu desenvolvimento normal e progresso educacional" e "tratamento médico e psicológico".

Ele está pedindo uma indenização de pelo menos US$ 150 mil (cerca de R$ 795 mil) de cada um dos 15 réus, que incluem os membros vivos da banda Dave Grohl e Krist Novoselic; o administrador dos bens de Kurt Cobain; a ex-mulher de Cobain, Courtney Love; e o fotógrafo Kirk Weddle.

Os representantes do Nirvana e de suas gravadoras ainda não responderam às alegações.

Crédito, John Chapple

Elden recriou a capa do álbum algumas vezes quando adolescente e adulto — sempre usando uma bermuda — para marcar o 10º, 20º e 25º aniversários de Nevermind.

Mas, às vezes, manifestava ambiguidade em relação à sessão de fotos. Em 2016, ele disse à Time Magazine que "ficou um pouco chateado" com sua notoriedade à medida que crescia.

"Acordei já fazendo parte deste grande projeto", disse ele.

"É muito difícil — você se sente famoso por nada."

"É difícil não ficar chateado quando você ouve quanto dinheiro estava envolvido", ele continuou.

"[Quando] vou a um jogo de beisebol e penso sobre isso: 'Cara, todo mundo neste jogo de beisebol provavelmente já viu meu pequeno pênis quando bebê', sinto que tive parte dos meus direitos humanos revogados."

Em outras entrevistas, ele se mostrou mais contente em relação à imagem.

"Sempre foi uma coisa positiva e abriu portas para mim", disse ele ao jornal britânico The Guardian há seis anos.

"Tenho 23 anos e sou um artista, e essa história me deu a oportunidade de trabalhar com Shepard Fairey por cinco anos, o que foi uma experiência incrível. Ele é um grande conhecedor de música: quando soube que eu era o bebê do Nirvana, achou muito legal."

Em 2008, o pai de Spencer, Rick, contou sobre a sessão de fotos para a rede de rádio americana NPR, dizendo que tinha recebido uma oferta de US$ 200 de Weddle, um amigo da família, para participar.

"Fizemos uma grande festa na piscina, e ninguém tinha ideia do que estava acontecendo!"

A família logo esqueceu a sessão de fotos até que, três meses depois, viu a capa do álbum Nevermind estampada na fachada da loja de discos Tower Records em Los Angeles.

Dois meses depois disso, diz um artigo da NPR, "a Geffen Records enviou a Spencer Elden de 1 ano de idade um álbum de platina e um ursinho de pelúcia".

O álbum, que inclui os sucessos Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Lithium, vendeu 30 milhões de cópias em todo o mundo.