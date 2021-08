As críticas a Biden após EUA deixarem o Afeganistão

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

As críticas a Biden após EUA deixarem o Afeganistão

Há 48 minutos

"Não fomos ao Afeganistão para formar uma nação."

O presidente dos EUA, Joe Biden, usou essa frase como uma das justificativas para retirar as tropas americanas do Afeganistão num momento em que o país estava ainda longe de consolidar um regime democrático e continuava sob ameaça de retorno do Talebã.

A decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão era popular com seu público doméstico. Quase 60% dos americanos queriam o fim da ocupação americana mais longa da história.

Mas o avanço rápido do Talebã e as cenas em Cabul lembraram a muitos o que aconteceu Saigon, no Vietnã, há 46 anos, um dos episódios mais traumáticos da história americana.

Neste vídeo, Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, fala sobre as críticas aos Estados Unidos, e mais especificamente seu presidente.

Biden foi bastante criticado por algumas falas, consideradas pouco empáticas com o povo afegão, e caiu em algumas contradições.

Confira.