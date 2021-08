O pânico em Herat, cidade estratégica dominada pelo Talebã

Há 22 minutos

A BBC conseguiu falar com moradores de Herat, a terceira maior cidade do Afeganistão - que tem uma população de 500 mil pessoas.

O grupo extremista Talebã tomou o controle do município no último dia 13 de agosto.

A capital de província, que fica no vale do Rio Hari, é um posto estratégico no oeste do país, já que fica próxima às fronteiras com o Irã e o Turcomenistão.