Uma em cada três árvores do mundo está ameaçada de extinção, diz estudo

Há 1 hora

Metade de todas as espécies de magnólia estão ameaçadas de extinção na natureza

Pelo menos 30% das espécies de árvores do mundo podem ser extintas, de acordo com um novo estudo.

As espécies ameaçadas são variadas: desde carvalhos e magnólias bem conhecidos a árvores de madeira tropical.

Os especialistas dizem que no total 17,5 mil espécies de árvores estão em risco — o dobro do número somado de mamíferos, pássaros, anfíbios e répteis sob ameaça.

"Temos quase 60 mil espécies de árvores no planeta e, pela primeira vez, sabemos quais dessas espécies precisam de ações de conservação, quais são as maiores ameaças para elas e onde elas estão", diz Malin Rivers, da instituição de caridade Botanic Gardens Conservation International em Kew, Londres.

A Avaliação Global de Árvores, por 500 especialistas em árvores e 61 instituições, reúne dados sobre o estado de conservação de todas as árvores

Para um mundo saudável, precisamos da diversidade de espécies de árvores, diz Sara Oldfield, co-presidente do Grupo Global de Especialistas em Árvores da União Internacional para a Conservação da Natureza.

"Cada espécie de árvore tem um papel ecológico único a desempenhar", disse ela. "Com 30% das espécies de árvores do mundo ameaçadas de extinção, precisamos urgentemente aumentar as ações de conservação."