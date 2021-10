Por que seu telefone celular não está te deixando menos inteligente

Há 34 minutos

Tecnologia altera a sociedade

Piora da cognição

Ambas as suposições, no entanto, não são respaldadas diretamente por resultados empíricos.

Fatores motivacionais tendem a desempenhar um papel nos resultados das pesquisas, levando em conta especialmente que os participantes muitas vezes consideram as tarefas que são solicitados a fazer no estudo como irrelevantes ou enfadonhas.

Mudança na cognição

Este tipo de descarregamento cognitivo acontece quando as pessoas fazem anotações no papel, em vez de confiar certas informações à memória de longo prazo, ou quando as crianças usam as mãos para ajudar a fazer conta.