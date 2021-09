A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como as mulheres afegãs estão se adaptando à vida sob o Talebã

Há 20 minutos

O grupo radical islâmico Talebã prometeu respeitar os direitos das mulheres no Afeganistão, mas têm sido bastante vago sobre o que isso significa na prática.

Diante do medo de que o terror vivido no país no fim da década de 1990 retorne – mulheres tinham de cobrir todo o corpo, só podiam sair acompanhadas de um homem e eram proibidas de estudar e trabalhar –, muitas já estão mudando suas vidas para se proteger.