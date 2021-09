Cinco anos depois, a vida de uma família transformada pelo zika vírus e a microcefalia

Há 16 minutos

No dia 15 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde decretou epidemia do zika virus no Brasil. Desde abril daquele ano, a alta no número de casos da doença em hospitais do país, em especial no Nordeste, fez com que médicos alertassem o governo. As mulheres grávidas eram a principal preocupação.