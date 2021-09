As vantagens de reatar relacionamento com um ex

Bryan Lufkin

BBC Worklife

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck fascina o público e a imprensa

Dezessete anos após terem se separado, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram. A notícia provocou uma onda de nostalgia do início dos anos 2000, nos presenteou com glamorosas fofocas sobre celebridades e deu motivos para diversas análises culturais online.

Eles são um casal poderoso, e os tabloides e usuários do Twitter não conseguem desviar o olhar.

Mas talvez a maior razão para as pessoas comuns ficarem tão fascinadas não seja porque se trata de uma fofoca de celebridades, mas sim porque os ex-namorados encontraram o amor novamente após quase duas décadas.

Para muitos, a ideia de voltar a ficar com ex-namorados é uma possibilidade real de romance.

Uma realidade que pode ser negativa, cheia de problemas e ex-parceiros que não entendem indiretas.

Mas reconstruir um relacionamento também pode ser uma aventura tentadora - até mesmo um objetivo para algumas pessoas, especialmente quando as histórias de sucesso soam como algo saído de um conto de fadas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Pandemia acelerou processo de volta de relacionamentos, com ex-namorados se enviando mensagens durante o isolamento

Além disso, pesquisas sugerem que o número de casais que se separam e voltam a ficar juntos chega a 50%.

A pandemia até acelerou esse processo para alguns: em meio a uma crise de saúde global e lockdowns solitários e assexuados, muitas pessoas procuraram um ex novamente na esperança de encontrar aquela velha centelha.

Os especialistas dizem que, se ambos os ex-namorados estiverem interessados, começar um "Bennifer" por conta própria pode render muito se você estiver disposto a trabalhar duro e tiver uma mente aberta.

O que atrai as pessoas aos seus ex-namorados

Um dos maiores benefícios de voltar a um relacionamento anterior é que na maioria das vezes você sabe no que está se metendo.

"Pode haver alguns benefícios reais em conhecer bem um parceiro antes de tentar um relacionamento de longo prazo novamente", diz Michael McNulty, terapeuta de casais em Chicago e orientador do Instituto Gottman, uma organização que estuda relacionamentos e oferece aconselhamento.

McNulty diz que todo relacionamento romântico tem "diferenças perpétuas".

São esses os possíveis pontos de conflito, como navegar em um espaço de convivência compartilhada, dinheiro, sexo, filhos, amigos, família e muito mais.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Problemas de longa duração e de combustão lenta são o verdadeiro veneno do relacionamento, não os eventos grandes, explosivos ou confrontos únicos

Mesmo os casais felizes os têm, pois um relacionamento é sempre formado fundamentalmente por duas pessoas diferentes com personalidades e visões de mundo diferentes também.

McNulty diz que, de acordo com a pesquisa do Gottman Institute, essas diferenças perpétuas representam 69% dos problemas que a maioria dos casais enfrenta em um relacionamento.

Problemas de longa duração e combustão lenta são o verdadeiro veneno do relacionamento, não os eventos grandes, explosivos ou os confrontos únicos.

"A maioria dos casamentos ou relacionamentos termina em gelo em vez de fogo", diz McNulty.

Para alguns casais, é "muito difícil falar ou resolver as diferenças em torno de questões-chave".

"Eles geralmente se tornam mais distantes e [tornam-se] mais companheiros de quarto do que cônjuges ou amantes."

Mas, embora muitas vezes entremos em um novo relacionamento pensando que será melhor do que o antigo, McNulty recomenda cautela.

"Se você está em um relacionamento e está pensando em terminá-lo, tome cuidado, porque basicamente você está trocando 69% de diferenças perpétuas com um parceiro por 69% de diferenças perpétuas com outro."

Então, se você voltar com um ex, pelo menos já sabe quais serão essas diferenças perpétuas.

Entrar no ritmo do relacionamento pode parecer menos complicado do que conhecer alguém novo e começar do zero.

"Você está começando de onde parou", explica Judith Kuriansky, uma terapeuta sexual e de relacionamentos e professora adjunta de psicologia e educação no Teachers College, Columbia University, na cidade de Nova York.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma das razões mais comuns pelas quais ex-namorados reiniciam seu romance é "sentir que cresceram e amadureceram"

Para algumas pessoas, é "melhor voltar para alguém sobre a qual você conhece alguma coisa do que estar com alguém sobre a qual você nada sabe".

Celebrando o que mudou

Outro benefício de voltar com um ex é a consciência do que mudou durante o tempo em que estiveram separados.

Você pode estar em desvantagem ao namorar alguém novo, porque não sabe como essa pessoa pode ter crescido e mudado positivamente com o tempo.

Com um ex, você recebe um instantâneo do antes e do depois. Kuriansky diz que uma das razões mais comuns pelas quais ex-namorados reiniciam seu romance é "sentir que cresceram e amadureceram".

Violette de Ayala é a CEO de uma organização de mulheres com sede em Miami chamada FemCity. Ela falou publicamente sobre como ela se casou novamente com seu ex-marido em 2019.

"Quando começamos a namorar novamente, foi bom porque nos conhecíamos, mas alguns elementos de nós haviam mudado", diz.

"Nós dois trabalhamos elementos em que precisávamos melhorar enquanto estávamos separados e, em muitos aspectos, éramos 'novos' um para o outro."

"Nossa evolução tornou a reconexão um belo processo à medida que superamos parte da dor da separação", acrescenta.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Com frequência, os casais costumam se distanciar ao longo do tempo

"Ele já não considerava nosso relacionamento garantido. Ele começou a me dar presentes atenciosos e agora ele para aleatoriamente e compartilha seu amor e apreciação por mim. Isso não existia na primeira vez."

E, por outro lado, se você passou muito tempo longe de alguém, e quando voltam a ficar juntos você descobre que caiu nos mesmos padrões tóxicos de antes, esse conhecimento também pode ser vantajoso.

Sentir que está tendo as mesmas dores de cabeça continuamente pode lhe dar a visão necessária para evitar o mesmo desastre duas vezes.

"Às vezes, com a sabedoria de anos e experiências em outros relacionamentos, as pessoas pensam: 'Meu Deus, talvez eu consiga consertar aquele problema travado que tínhamos'", diz McNulty.

Mas ele enfatiza que a chave é que "as pessoas precisam saber quais eram seus problemas irreconciliáveis ​​antes e realmente olhar de forma honesta para saber se tudo está diferente ou não agora."

"Amor e sexo apocalíptico"

Antes de começar a enviar mensagens para seu ex, pergunte-se por que está fazendo isso, porque muita coisa pode dar errado.

Embora uma das alegrias de voltar com um ex seja conforto ou familiaridade, Kuriansky diz que o desejo por conforto pode estar fora de lugar, especialmente ultimamente, já que parecemos estar vivendo em meio a um caos constante.

Em maio passado, quando os lockdowns estavam sendo implementados, uma pesquisa do Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana (EUA), que estuda sexo e relacionamentos, sugeriu que uma em cada cinco pessoas estava mandando mensagens de texto para seus ex enquanto estavam em isolamento.

"Eu chamo isso de 'sexo e amor apocalípticos'", diz Kuriansky. "Que é, 'não haverá amanhã, então é melhor eu mergulhar de cabeça'."

Kuriansky estudou romance durante períodos de desastre e terrorismo, e diz que é comum as pessoas se reconectarem com amantes do passado por causa da "sensação de que pode não haver amanhã: agora com o Afeganistão, desastres naturais em todos os lugares, [as pessoas sentem que] estão vivendo em um estado de Armagedom, então querem voltar para uma pessoa que uma vez lhes deu amor e segurança".

Reflita sobre por que você quer se aproximar de um antigo amor. É porque você está tentando acalmar a ansiedade causadas pelas manchetes assustadoras, buscando conforto em um antigo amor, e não porque você realmente sente falta do relacionamento e está disposto a fazer um esforço real para fazê-lo funcionar?

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jennifer Lopez e Ben Affleck reataram o relacionamento depois de 17 anos

Kuriansky também sugere procurar o conselho de amigos e familiares antes de ir atrás de um ex.

Muitos podem reagir negativamente, especialmente se o relacionamento terminou mal. Mas o objetivo deste exercício não é solicitar o julgamento de entes queridos. Em vez disso, eles podem trazê-lo de volta à Terra e lembrá-lo por que seu relacionamento estava problemático.

"Esteja preparado para a opinião de outras pessoas. A maioria das pessoas vai dizer, 'O quê? Vocês vão voltar? Você está brincando comigo? Por quê?' Como você vai lidar com isso?'", diz Kuriansky.

Prepare-se também para enfrentar essas memórias, não apenas consigo e com seus entes queridos, mas também com seu ex, que pode ser a parte mais difícil.

"Foi uma parte bastante desafiadora e tivemos que trabalhar nela. Ponha o passado no passado", diz De Ayala.

"Há tanta história que pode ser arrastada, mas tem que haver um acordo mútuo de que a partir de agora o perdão, a comunicação e a sensação de [recomeçar] é o que vai levar a relação para o futuro, diz ela.

Muitos de nós podemos sentir saudades de um amor perdido. Se fizermos isso de uma forma realista e saudável e se as duas pessoas estiverem em sintonia, pode funcionar