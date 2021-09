Fortnite: 'Minha mãe virou gamer e streamer profissional'

Há 1 hora

Anne reconhece que ainda está longe do nível do filho no game Fortnite, mas espera chegar lá

A mãe de um dos melhores jogadores profissionais do game Fortnite no mundo acaba de assinar um contrato profissional para seguir sua própria carreira como jogadora.

"Eu era muito ruim no começo. Eu meio que me escondia de outros jogadores."

"Tendo provado suas habilidades no Fortnite em nosso campeonato recente, The Aubameyang Cup; considerando seus anos de experiência no meio, incluindo o gerenciamento de Benjyfishy, e seu empenho compartilhado por nós para tornar os jogos eletrônicos mais inclusivos, estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a Anne."