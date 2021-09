A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como áudio de Bolsonaro rachou caminhoneiros em protesto nas estradas

Há 29 minutos

Caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro bloquearam estradas em ao menos 15 Estados do país, segundo balanço do governo.

No fim da quinta-feira, o protesto parecia perto do fim. Mas a desmobilização demandou ação do governo.